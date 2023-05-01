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    Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии. ФАС объяснила, как это отразится на нас

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    Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, повышающее тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 1 мая.

    Как следует из документа, размер платежа повышается на 6,3% по сравнению с 30 апреля. Новый тариф действует с момент опубликования распоряжения до 31 декабря 2023 года. За передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети осуществляют «Россети».

    Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), повышение платы за передачу электроэнергии «связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе», цитирует ведомство РИА Новости.

    Граждан это изменение пока не затронет. Тарифы для населения будут изменены лишь с 1 июля 2024 года.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре 2022 года достигли исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 Мвт ч. Речь идёт о ценах для коммерческих потребителей, тарифы для населения искусственно снижаются. Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты.

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    ТарифЭлектроэнергия
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