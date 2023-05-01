Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии. ФАС объяснила, как это отразится на нас

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, повышающее тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 1 мая.
Как следует из документа, размер платежа повышается на 6,3% по сравнению с 30 апреля. Новый тариф действует с момент опубликования распоряжения до 31 декабря 2023 года. За передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети осуществляют «Россети».
Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), повышение платы за передачу электроэнергии «связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе», цитирует ведомство РИА Новости.
Граждан это изменение пока не затронет. Тарифы для населения будут изменены лишь с 1 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре 2022 года достигли исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 Мвт ч. Речь идёт о ценах для коммерческих потребителей, тарифы для населения искусственно снижаются. Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты.