«Ъ»: Стоимость электричества в России достигла исторического максимума

Биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре росли и в какой-то момент составили 1,8 тыс. руб. за 1 Мвт•ч — это исторический максимум, пишет 29 декабря «Коммерсантъ». Речь идёт о ценах для коммерческих потребителей, тарифы для населения искусственно снижаются.



Самое заметное увеличение зафиксировано с 19 по 26 декабря: по оценкам издания, индекс вырос на 20,6 % год к году. Исторический рекорд был побит в субботу, 24 декабря. Предыдущий максимум был 9 августа 2021 года.



«Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ», — отмечается в публикации.

