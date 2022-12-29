    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    759мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.33eur75.66

    «Ъ»: Стоимость электричества в России достигла исторического максимума

    5667
    26 комментариев

    Биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре росли и в какой-то момент составили 1,8 тыс. руб. за 1 Мвт•ч — это исторический максимум, пишет 29 декабря «Коммерсантъ». Речь идёт о ценах для коммерческих потребителей, тарифы для населения искусственно снижаются.

    Самое заметное увеличение зафиксировано с 19 по 26 декабря: по оценкам издания, индекс вырос на 20,6 % год к году. Исторический рекорд был побит в субботу, 24 декабря. Предыдущий максимум был 9 августа 2021 года.

    «Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ», — отмечается в публикации.

    По расчётам регуляторов, «нехарактерная» ситуация с отключениями на АЭС уже закончилась, и цены стали снижаться.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭлектричествоЭлектроэнергияЦены на электричество
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close