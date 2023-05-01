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    ТЕМА ДНЯ

    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    Постоять за себя и за того парня. Петербуржцы, едущие с дач после первых майских, встали в пробки

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    4 комментария

    Петербуржцы, которые решили провести трехдневные выходные за городом, возвращаются домой через пробки. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером 1 мая заторы образовались сразу на нескольких трассах Ленобласти на подъездах к Петербургу.

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    Автомобилисты кучно стоят на Приозерском шоссе после Скотного, пробка тянется до самой КАД. Также еле движется автомобильный поток на Выборгском шоссе после Сертолово. На Мурманском шоссе затор возник сразу после моста через Неву. Встать можно и на Московском шоссе перед пересечением с Ям-Ижорским.

    Также поскорее вернуться домой не получится у автомобилистов под Ломоносовом. Как сообщала «Фонтанка», днем 1 мая на Краснофлотском шоссе напротив железнодорожной станции Бронка в районе деревни Малая Ижора произошло лобовое столкновение легковых машин. Пострадала 15-летняя девочка. В результате ДТП образовались многокилометровые пробки, которые наблюдаются до сих пор.

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    Пробки
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    Комментарии 4

    Гость01 Мая 2023 в 17:51
    А когда, когда вторые?
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