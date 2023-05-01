В Башкирии дети решили искупаться в холодной воде, девочка замерзла насмерть

Пятеро детей пошли на берег водоема в Башкирии. Решение искупаться закончилось трагедией, сообщает 1 мая СК СК по республике.



По предварительной информации, накануне, 30 апреля, две девочки, 6 и 8 лет, а также трое их сверстников находились в деревне Заитово у водоема. Девочки решили залезть в воду, которая оказалась слишком холодной.

Младшая девочка начала тонуть, старшей стало плохо от переохлаждения. Находившиеся на берегу дети побежали за взрослыми в расположенные неподалеку дома. На помощь бросился мужчина, он вытащил обеих купальщиц из воды. Однако 6-летнюю девочку спасти не удалось. Ее 8-летняя подруга оказалась в больнице с диагнозом «переохлаждение».