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    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    В центре Петербурга пассажир «оштрафовал» водителя такси за разговоры

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    В Петербурге таксист подал заявление о нападении. Он имел неосторожность допустить резкость в общении с ночными пассажирами.

    Помощи полиции 24-летний водитель попросил накануне около двух часов ночи, стало известно «Фонтанке» 1 мая. Выполняя очередной заказ на Новгородской улице, 20, он не нашёл общего языка с пассажирами. Пока один ругался, второй пугал перцовым баллончиком и требовал наличные.

    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Таксист уступил и лишился 4,5 тысячи рублей.

    Его предполагаемого обидчика отыскали по горячим следам. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана.

    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого днём на Смольнинском проспекте, 17, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Первым для иностранца оно не станет. По предварительным данным, он отбывал срок за кражу.

    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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