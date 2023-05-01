В центре Петербурга пассажир «оштрафовал» водителя такси за разговоры

В Петербурге таксист подал заявление о нападении. Он имел неосторожность допустить резкость в общении с ночными пассажирами.
Помощи полиции 24-летний водитель попросил накануне около двух часов ночи, стало известно «Фонтанке» 1 мая. Выполняя очередной заказ на Новгородской улице, 20, он не нашёл общего языка с пассажирами. Пока один ругался, второй пугал перцовым баллончиком и требовал наличные.
Таксист уступил и лишился 4,5 тысячи рублей.
Его предполагаемого обидчика отыскали по горячим следам. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого днём на Смольнинском проспекте, 17, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Первым для иностранца оно не станет. По предварительным данным, он отбывал срок за кражу.