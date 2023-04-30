Минобороны РФ назвало имя нового ответственного за материально-техническое обеспечение войск

Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом 30 апреля сообщили в Минобороны РФ.



Этот пост с 24 сентября прошлого года занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев, который был начальником Национального центра управления обороной. Несколько дней назад СМИ сообщили, что он покинул должность, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.



Причины ротации в Минобороны не пояснили, как и то, на какую должность перейдет Мизинцев.