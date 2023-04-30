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    Минобороны РФ назвало имя нового ответственного за материально-техническое обеспечение войск

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    Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом 30 апреля сообщили в Минобороны РФ.

    Этот пост с 24 сентября прошлого года занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев, который был начальником Национального центра управления обороной. Несколько дней назад СМИ сообщили, что он покинул должность, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

    Причины ротации в Минобороны не пояснили, как и то, на какую должность перейдет Мизинцев.

    Алексей Кузьменков родился 10 июня 1971 года в Донецкой области. В 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

    С 2014-го по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. С 2018-го по 2019 год являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

    С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

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