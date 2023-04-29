Пожар вспыхнул на территории бывшего завода в Московском районе Петербурга. По небу растянулся густой дым

В Московском районе Петербурга некоторые улицы заволокло густым дымом. Пожар вспыхнул 29 апреля на территории бывшего предприятия «Самсон».
В пресс-службе городского МЧС сообщили, что о возгорании на Московском шоссе, 13, стало известно в 17:35. Горение происходит на четвёртом этаже площадью 200 «квадратов».
Читатель «Фонтанки»
По прибытии к месту происшествия спасатели обнаружили выход дыма с четвёртого этажа здания.
Читатель «Фонтанки»
В пресс-службе ведомства уточнили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 18 человек личного состава.