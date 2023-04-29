    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    Пожар вспыхнул на территории бывшего завода в Московском районе Петербурга. По небу растянулся густой дым

    11821
    15 комментариев

    В Московском районе Петербурга некоторые улицы заволокло густым дымом. Пожар вспыхнул 29 апреля на территории бывшего предприятия «Самсон».

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе городского МЧС сообщили, что о возгорании на Московском шоссе, 13, стало известно в 17:35. Горение происходит на четвёртом этаже площадью 200 «квадратов».

    Читатель «Фонтанки»

    По прибытии к месту происшествия спасатели обнаружили выход дыма с четвёртого этажа здания.

    Читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе ведомства уточнили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар
    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close