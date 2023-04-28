В Петербурге собрались бороться с «распространением идеологии терроризма» среди иностранцев. Теперь — буклетами

В петербургскую госпрограмму «Создание условий для обеспечения общественного согласия…» добавляют новый пункт: «противодействие распространению идеологии терроризма среди иностранных граждан». За последние три года насчитали 10 уголовных дел по этому направлению.
Проект изменений опубликован 28 апреля. Указанный пункт появляется несколько раз в описании подпрограммы, которая нацелена на «создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации мигрантов, направленных на снижение связанных с миграцией социальных рисков». На практике, такое противодействие включают в мероприятие «Издание для мигрантов информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов)…». Это потребует незначительного увеличения финансирования — порядка 200 тысяч в год на ближайшие три года.
«Одним из социальных рисков, связанных с миграцией, является продолжающийся процесс распространения радикальных взглядов среди прибывающих в Россию трудовых мигрантов, — говорится в пояснительной записке. — При этом особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, в частности не относящиеся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличающиеся религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террористических актов, в том числе в качестве смертников».
По данным городского мониторинга, в 2022 году на участке ответственности пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти «пресечены 2 попытки иностранных граждан, имевших признаки причастности к деятельности запрещенных в Российской Федерации незаконных вооруженных формирований, выехать в страны с повышенной террористической опасностью». Всего в 2020–2022 годах в отношении иностранцев возбудили 10 уголовных дел о преступлениях террористической направленности.