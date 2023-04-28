Турция не считает претензии России к зерновой сделке беспочвенными

Претензии Москвы к реализации зерновой сделки не являются беспочвенными. Об этом 28 апреля заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает турецкое издание Hurriyet.

«То, что было обещано России, не сбылось. <…> Цель состоит в том, чтобы решить проблему и сохранить сделку. <...> Мы не можем сказать, что русские не правы», — сказал он в интервью.

По словам Чавушоглу, сейчас на повестке стоит вопрос о посредничестве турецкого банка в выплатах РФ за продажу зерна и удобрений.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка всё ещё не выполнена, хотя уже прошло много времени. «Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки», — сказал представитель Кремля.