Четвероклассница приехала к бабушке и встретила там распущенного «Серого Волка»

Следственный комитет Приморского района спустя месяц возбудил дело по педофильской статье после жалобы местной жительницы. Полиция задержала подозреваемого в тот же день.



37-летняя женщина пришла 28 марта в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении её 10-летней дочери, стало известно «Фонтанке» 28 апреля. По предварительной информации, дочь 19 марта была в гостях у бабушки. Там сожитель бабушки приставал к ребенку и сильно её напугал.

После того как 26 апреля СК возбудил уголовное дело, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 62-летнего мужчину, который работает водителем автобуса.

