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    Четвероклассница приехала к бабушке и встретила там распущенного «Серого Волка»

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    Следственный комитет Приморского района спустя месяц возбудил дело по педофильской статье после жалобы местной жительницы. Полиция задержала подозреваемого в тот же день.

    37-летняя женщина пришла 28 марта в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении её 10-летней дочери, стало известно «Фонтанке» 28 апреля. По предварительной информации, дочь 19 марта была в гостях у бабушки. Там сожитель бабушки приставал к ребенку и сильно её напугал.

    После того как 26 апреля СК возбудил уголовное дело, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 62-летнего мужчину, который работает водителем автобуса.

    После допроса его отпустили под обязательство о явке.

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