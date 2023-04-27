Тяжёлая доля. Полиция нашла ОПГ под крышей агентства недвижимости в Петербурге

Полицейские прервали работу молодого, но быстро развивающегося агентства недвижимости в центре Петербурга. По версии следствия, выкупив долю у одного собственника, его работники выживали из квартиры остальных. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 27 апреля Куйбышевский райсуд заключил под стражу Игоря Аболемова и Андрея Олейникова, а также отпустил с запретом определённых действий Олега Гурова, обвиняемых в принуждении к совершению сделки (179 УК). Следствие считает, что Олейников, Гуров вместе с гендиректором агентства «Доли.ру» Аболемовым в составе организованной группы навязывали собственникам квартир сделки по продаже на невыгодных условиях.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полиции сообщили, что 46-летний гендиректор компании, 51-летний соорганизатор и 41-летний внештатный работник задержаны накануне. Все трое уже были судимы.

Агентство предлагало услуги людям, у которых возникли споры с родственниками по разделу общей недвижимости. По версии следствия, у клиента выкупали долю по заниженной цене из-за обременения, а после принимались за собственника остальной части.



Ему предлагали три варианта: продать по заниженной стоимости свою долю, выкупить у компании чужую, но уже дороже, либо продать всю квартиру третьему лицу, а деньги поделить.

Обычно слышали отказ. Тогда, как рассказывают в главке, прибегали к принудительным мерам: от угроз до смены замков входной двери и подселения маргинальных личностей.

Под такой прессинг попала собственники квартир на Савушкина, 54, Большом проспекте Васильевского острова, 96, Солидарности, 8/1, и на Гражданском проспекте, 117/1.

