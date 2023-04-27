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    Тяжёлая доля. Полиция нашла ОПГ под крышей агентства недвижимости в Петербурге

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    Полицейские прервали работу молодого, но быстро развивающегося агентства недвижимости в центре Петербурга. По версии следствия, выкупив долю у одного собственника, его работники выживали из квартиры остальных.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 27 апреля Куйбышевский райсуд заключил под стражу Игоря Аболемова и Андрея Олейникова, а также отпустил с запретом определённых действий Олега Гурова, обвиняемых в принуждении к совершению сделки (179 УК).

    Следствие считает, что Олейников, Гуров вместе с гендиректором агентства «Доли.ру» Аболемовым в составе организованной группы навязывали собственникам квартир сделки по продаже на невыгодных условиях.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    В полиции сообщили, что 46-летний гендиректор компании, 51-летний соорганизатор и 41-летний внештатный работник задержаны накануне. Все трое уже были судимы.

    Агентство предлагало услуги людям, у которых возникли споры с родственниками по разделу общей недвижимости. По версии следствия, у клиента выкупали долю по заниженной цене из-за обременения, а после принимались за собственника остальной части.

    Ему предлагали три варианта: продать по заниженной стоимости свою долю, выкупить у компании чужую, но уже дороже, либо продать всю квартиру третьему лицу, а деньги поделить.

    Обычно слышали отказ. Тогда, как рассказывают в главке, прибегали к принудительным мерам: от угроз до смены замков входной двери и подселения маргинальных личностей.

    Под такой прессинг попала собственники квартир на Савушкина, 54, Большом проспекте Васильевского острова, 96, Солидарности, 8/1, и на Гражданском проспекте, 117/1.

    Вмешательство полиции позволило уберечь этих четверых петербуржцев он навязанных сделок.

    «Следствие работает над установлением иных фактов противоправной деятельности злоумышленников, которые привели к утрате собственности, с целью ходатайства о признании таких сделок недействительными», - сообщают в МВД.

    В пресс-службе судов уточнили, что у следствия есть основания полагать, что Олейников и Аболемов совершили не менее девяти аналогичных преступлений.

    На своём сайте компания позиционирует себя как молодое, но быстро развивающееся агентство недвижимости, которое продаёт, покупает и предлагает постоянную регистрацию.

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