Вечер в Петербурге начинается с 9-балльных пробок

Дороги Петербурга в шестом часу вечера 27 апреля оказались загружены на 9 баллов вместо обычных для этого времени семи. Пока центр еще перекрыт, военная техника уже уезжает из города.



По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотные заторы сейчас наблюдаются в центре Петербурга: на Садовой улице, набережных Фонтанки и Мойки, открытом участке Невского проспекта и других прилегающих улицах. На Невском в сторону Дворцовой фиксируют 9 баллов, что на 2 балла больше обычного. Напомним, что движение в районе Дворцовой площади до 18:30 перекрыто в связи с репетицией парада к 9 Мая.