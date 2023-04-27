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    Вечер в Петербурге начинается с 9-балльных пробок

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    Дороги Петербурга в шестом часу вечера 27 апреля оказались загружены на 9 баллов вместо обычных для этого времени семи. Пока центр еще перекрыт, военная техника уже уезжает из города.

    По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотные заторы сейчас наблюдаются в центре Петербурга: на Садовой улице, набережных Фонтанки и Мойки, открытом участке Невского проспекта и других прилегающих улицах. На Невском в сторону Дворцовой фиксируют 9 баллов, что на 2 балла больше обычного. Напомним, что движение в районе Дворцовой площади до 18:30 перекрыто в связи с репетицией парада к 9 Мая.

    На Петроградской стороне стоят Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Петроградская набережная, Большая Пушкарская улица. Необычно большая пробка скопилась на Торжковской улице, улице Академика Крылова, Ушаковском мосту и Каменноостровском проспекте. Затор тянется на 4,5 километра — от Белоостровской улицы до Троицкой площади.

    читатель «Фонтанки»

    Автомобилисты сообщают о перекрытии части КАД от Пискаревского проспекта в сторону Шафировского. На кольцевой заметили колонну техники. Сегодня военная техника участвовала в репетиции парада.

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