    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, зап

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.63eur90.14

    Центр Петербурга перекроют на несколько часов для репетиции парада Победы

    2191
    4 комментария

    Днем 27 апреля в Петербурге пройдет репетиция парада ко Дню Победы. Часть улиц будет перекрыта до вечера.

    С 14:00 до 18:30 будет прекращено движение транспорта по:

    • набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • Миллионной улице;
    • проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • набережной Зимней канавки;
    • Дворцовой набережной;
    • Дворцовому проезду;
    • Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Адмиралтейской набережной;
    • Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

    Общественный транспорт на время перекрытий будет следовать по объездным или укороченным трассам. Маршруты поменяют автобусы №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее об изменениях для общественного транспорта читайте тут.

    Также напомним, что с полуночи 26 апреля до 12:30 9 мая на участках набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка, а также в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади запрещено парковаться.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияПарад 9 Мая
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close