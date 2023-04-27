Центр Петербурга перекроют на несколько часов для репетиции парада Победы

Днем 27 апреля в Петербурге пройдет репетиция парада ко Дню Победы. Часть улиц будет перекрыта до вечера.
С 14:00 до 18:30 будет прекращено движение транспорта по:
- набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионной улице;
- проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- набережной Зимней канавки;
- Дворцовой набережной;
- Дворцовому проезду;
- Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейской набережной;
- Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Общественный транспорт на время перекрытий будет следовать по объездным или укороченным трассам. Маршруты поменяют автобусы №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее об изменениях для общественного транспорта читайте тут.
Также напомним, что с полуночи 26 апреля до 12:30 9 мая на участках набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка, а также в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади запрещено парковаться.