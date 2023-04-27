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    Музеи

    Аллу Манилову представили коллективу Русского музея, она назвала его роль в культурной политике страны

    2026
    14 комментариев

    Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин представил коллективу Русского музея нового директора — Аллу Манилову, рассказали 27 апреля в музее «Фонтанке».

    Фото: пресс-служба Русского музея
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    Чиновник отметил «колоссальный управленческий опыт в сфере культуры» своей бывшей коллеги и ее «вклад в развитие этой сферы», выразив надежды, что Русский музей под ее руководством «сохранит лучшее и получит новый импульс к развитию».

    Алла Манилова в своей речи поблагодарила прежнее руководство музея — Владимира Гусева за годы развития и «за выдающийся личный вклад в судьбу учреждения». Она также сообщила, что он в новой роли президента Русского музея «уже представил предложения по развитию».

    Фото: пресс-служба Русского музея
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    «Русский музей — это великий музей, который является частью большой культурной политики страны, — обозначила Манилова свое видение задачи учреждения. — С полным осознанием той ответственности, которая на меня возложена, я приступаю к работе с этим профессиональным коллективом».

    Фото: пресс-служба Русского музея
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    Первым рабочим днем Аллы Маниловой в новой должности стало 25 апреля, о чем и сообщала «Фонтанка».

    Фото: пресс-служба Русского музея
    Фото: пресс-служба Русского музея

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