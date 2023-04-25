В Министерстве культуры подтвердили новое назначение Аллы Маниловой — она возглавит Русский музей

Экс-статс-секретарь Министерства культуры Алла Манилова назначена директором Государственного Русского музея. Информацию об этом «Фонтанке» 25 апреля подтвердили в Министерстве культуры. Ранее стало известно, что документ об ее увольнении из Минкульта подписал 24 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.



Манилова работала замминистра культуры с 2012 года, с 2018 года — статс-секретарем-заместителем министра. «Фонтанка» рассказывала, чем запомнилась ее работа в Петербурге, сообщая о своей информации про ее новую работу.

