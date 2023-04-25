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    Алла Манилова возглавит Русский музей

    В Министерстве культуры подтвердили новое назначение Аллы Маниловой — она возглавит Русский музей

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    3 комментария

    Экс-статс-секретарь Министерства культуры Алла Манилова назначена директором Государственного Русского музея. Информацию об этом «Фонтанке» 25 апреля подтвердили в Министерстве культуры. Ранее стало известно, что документ об ее увольнении из Минкульта подписал 24 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

    Манилова работала замминистра культуры с 2012 года, с 2018 года — статс-секретарем-заместителем министра. «Фонтанка» рассказывала, чем запомнилась ее работа в Петербурге, сообщая о своей информации про ее новую работу.

    Новым замминистра назначен Андрей Малышев, занимавший ранее должность генерального директора ФГУП «Росконцерт», а в 2015–2018 году возглавлявший Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта.

    Новым статс-секретарем министерства назначена Надежда Преподобная.

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    Комментарии 3

    Гость25 Апр 2023 в 15:21
    Своих не бросаем 💪
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