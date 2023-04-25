Мишустин подписал распоряжение об увольнении Аллы Маниловой

Статс-секретарь Министерства культуры Алла Манилова уволена официально. Документ 24 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».

Об уходе Маниловой «Фонтанка» писала ещё месяц назад. Однако официально это в министерстве не подтверждали. Видимо, потому что процедура была только запущена и подписи главы правительства под распоряжением ещё не было.

Ожидается, что в ближайшее время Манилова может возглавить один из музеев Петербурга. Вероятнее всего, это будет Русский музей.



В культурных кругах возвращение в Петербург Аллы Маниловой, одного из главных действующих лиц городской власти периода Валентины Матвиенко, обсуждается также не первый месяц — здесь она хорошо известна, так как курировала именно эту область.