В одну Неву дважды. В Петербурге ждут возвращения Аллы Маниловой

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться





Источники «Фонтанки» в один голос говорят: в Петербург возвращается Алла Манилова. Одно из главных лиц в политике города времен Валентины Матвиенко, прошедшая путь от главного редактора общественно-политической газеты «Невское время» до вице-губернатора, а затем и замминистра культуры и статс-секретаря, она для этой среды — фигура, не вызывающая вопросов.



О том, что Манилова вернется в Петербург, разговоры ведутся уже давно, но без конкретики. Сначала в кулуарах в качестве нового ее места работы звучал ГМЗ «Петергоф» (контракт Елены Кальницкой, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея, истек минувшей осенью, но еще до этого из-за ее проблем со здоровьем врио директора стал Роман Ковриков). Затем стали указывать на Русский музей. Впрочем, тоже не впервые: слухи о том, что Манилова может его возглавить, сотрудники музея в его коридорах слушают уже лет 10. Но теперь эти разговоры приобрели конкретные очертания: Владимир Гусев в феврале был переведен на почетную должность президента музея, что стало звеном в длинной цепи смены директоров федеральных музеев, которую некоторые телеграм-каналы связывают с выставкой Морозова в парижском фонде Луи Вуиттона: якобы в условиях стремительно ухудшавшихся по понятной причине международных отношений директора «не предусмотрели», вовремя не забрали произведения, да и вообще подвергли важнейшие произведения из музейного фонда России неоправданному риску задержания за рубежом — нечего было бы даже задержать взамен. Так или иначе, но за последние месяцы должностей лишились и директор Третьяковки Зельфира Трегулова (по слухам, узнавшая об этом из СМИ), и директор Пушкинского музея Марина Лошак (та ушла сама, но на фоне признания иноагентами Анны Монгайт*, ее дочери, и Андрея Лошака** — оппозиционных журналистов).



Одновременно продолжалось возвращение в Петербург чиновников времен Валентины Матвиенко: в Музей политической истории России был направлен работавший некоторое время в музейном департаменте Минкульта Александр Воронко. Правда, прежняя команда этому некоторое время сопротивлялась, но потом, очевидно, решив, что ничего не поделать, многолетний директор Евгений Артемов написал заявление по собственному, а Воронко стал замом гендиректора по развитию (врио директора до сих пор работает Елена Лысенко).



В таких условиях «директоропада» возвращение Аллы Маниловой в Петербург придало бы хоть какое-то ощущение стабильности культурно-административному процессу.

Несмотря на то, что в Минкульте официально не подтверждают информацию «Фонтанки» о том, что с работой в министерстве Алла Юрьевна уже прощается (хотя ее контракт истекает лишь летом), наши источники настаивают: якобы документ об ее освобождении от высокой должности уже выпущен и просто проходит долгий процесс подписания всеми необходимыми фигурами. Кроме того, абсолютно каждый собеседник нашего издания, уклончиво говоря «у меня тоже есть такая информация», аргументировал: пока не опубликован четкий документ, говорить что-либо никогда нельзя, ибо всякое бывало (далее следуют разные случаи из практики, подтверждавшие вышесказанное). Возможно, поэтому на просьбу «Фонтанки» опровергнуть в таком случае нашу информацию согласием наверху не ответили.



Алла Манилова по образованию — журналист, начинала в еженедельнике «Светлана», затем в «Ленинградской правде». Период с 1990-го по 2003 год посвятила газете «Невское время», будучи сначала замредактора, а потом и главным ее редактором, тогда же была награждена «Золотым пером». С Владимиром Путиным знакома еще со времен его работы в штабе Анатолия Собчака.



В 2003 году входила в избирательный штаб Валентины Матвиенко на губернаторских выборах, пришла в комитет по печати, а затем стала вице-губернатором, курирующим сферы культуры, образования, науки, средств массовой информации, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями. В 2005–2011 годах была вице-президентом Российского книжного союза, возглавляла советы директоров СМИ и организаций книгопечатного сектора — от «Дома Книги» и «Петроцентра» до «Петербург — Пятый канал». Возглавляла Топонимическую комиссию и Федерацию танцевального спорта Петербурга. Ушла с смольнинских должностей с уходом с губернаторского поста Валентины Матвиенко. И через некоторое время начала работу в Минкульте. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.



Времена работы Аллы Маниловой в Смольном запомнились ставкой на событийный туризм и обилием городских праздников — так, вместе с главой Международного центра фестивалей и праздников Мариной Фокиной Манилова была одним из создателей нынешнего формата «Алых Парусов». В Петербурге за глаза ее даже называли «женщина-праздник» (зачастую при этом критикуя за траты на публичные мероприятия). Впрочем, в нынешних условиях отдельно взятому Русскому музею яркие культурные события будут как раз впору.

*Анна Монгайт признана Минюстом иноагентом 25 ноября 2022 года.

** Андрей Лошак признан Минюстом иноагентом 17 февраля 2023 года.