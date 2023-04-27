В Польше нашли обломки неизвестного «воздушного военного объекта»

Обломки «воздушного военного объекта» нашли в лесу на северо-западе Польши около города Быдгощ. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

«Примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки неопознанного военного объекта <…> Ситуация не угрожает безопасности жителей», — рассказали военные.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро уточнил, что речь идет о воздушном объекте. «Начал расследование в отношении обломков воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща», — сказал он.