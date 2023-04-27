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    В Польше нашли обломки неизвестного «воздушного военного объекта»

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    Обломки «воздушного военного объекта» нашли в лесу на северо-западе Польши около города Быдгощ. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

    «Примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки неопознанного военного объекта <…> Ситуация не угрожает безопасности жителей», — рассказали военные.

    Генпрокурор Польши Збигнев Зебро уточнил, что речь идет о воздушном объекте. «Начал расследование в отношении обломков воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща», — сказал он.

    Также находку исследуют полиция, жандармерия, представители Службы военной контрразведки и военные эксперты.

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    ПольшаВоенный объект
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