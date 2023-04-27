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    Hyundai Motor может уйти с российского рынка

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    Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor собирается покинуть российский рынок и продать свои заводы казахстанской компании, сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на телеканал MBC.

    По данным телеканала, сделка предусматривает для Hyundai Motor возможность выкупить активы обратно в любое время и сейчас компания ждет решения российских властей. В самом концерне журналистам заявили, «дискуссии о продаже» действительно ведутся, «но ничего не было решено».

    Автомобильный завод Hyundai в Петербурге был запущен в 2010 году, его мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год. Выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line. В марте 2022 года завод остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих.

    Сегодня же стали известны результаты встречи президентов Республики Корея и США, которая прошла 26 апреля в Вашингтоне. В совместном заявлении двух стран, распространенном Белым домом, говорится, что они намерены оказывать дальнейшее содействие Украине в сфере безопасности и предоставлять ей поддержку в восстановлении инфраструктуры и наращивании генерации электроэнергии. Вашингтон и Сеул выступают за санкции и меры экспортного контроля в отношении России, говорится в документе. Также в декларации по итогам саммита Южная Корея подтверждает приверженность нераспространению ядерного оружия, а США обещают чаще развертывать свои стратегические средства на Корейском полуострове, передает ТАСС.

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