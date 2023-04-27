Hyundai Motor может уйти с российского рынка

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor собирается покинуть российский рынок и продать свои заводы казахстанской компании, сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на телеканал MBC.



По данным телеканала, сделка предусматривает для Hyundai Motor возможность выкупить активы обратно в любое время и сейчас компания ждет решения российских властей. В самом концерне журналистам заявили, «дискуссии о продаже» действительно ведутся, «но ничего не было решено».

