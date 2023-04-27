Hyundai Motor может уйти с российского рынка

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor собирается покинуть российский рынок и продать свои заводы казахстанской компании, сообщает
По данным телеканала, сделка предусматривает для Hyundai Motor возможность выкупить активы обратно в любое время и сейчас компания ждет решения российских властей. В самом концерне журналистам заявили, «дискуссии о продаже» действительно ведутся, «но ничего не было решено».
Автомобильный завод Hyundai в Петербурге был запущен в 2010 году, его мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год. Выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio
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