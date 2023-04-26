«Не будем ни от кого зависеть». Беглов рассказал о возрождении петербургского автопрома

Выпуск автомобилей на бывшем заводе Nissan, который перешел в управление «АвтоВАЗу», начнется в середине июня 2023 года. Об этом заявил в ходе отчета перед Законодательным собранием губернатор Петербурга Александр Беглов 26 апреля.



По его словам, до конца года с конвейера сойдут 10 тысяч машин, в следующем году — до 30 тысяч. «И мы не будем уже ни от кого зависеть, и сами будем выпускать автомобили», — заявил Беглов.

