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    «Не будем ни от кого зависеть». Беглов рассказал о возрождении петербургского автопрома

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    Выпуск автомобилей на бывшем заводе Nissan, который перешел в управление «АвтоВАЗу», начнется в середине июня 2023 года. Об этом заявил в ходе отчета перед Законодательным собранием губернатор Петербурга Александр Беглов 26 апреля.

    По его словам, до конца года с конвейера сойдут 10 тысяч машин, в следующем году — до 30 тысяч. «И мы не будем уже ни от кого зависеть, и сами будем выпускать автомобили», — заявил Беглов.

    Ранее «АвтоВАЗ» показал, какой автомобиль будет собирать на бывшей площадке Nissan. Китайский кроссовер FAW Bestune T77 будет выпускаться под брендом LADA X-cross. Компания ведет переговоры с еще несколькими брендами из Поднебесной.

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