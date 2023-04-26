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    «У меня всё хорошо». Депутат Рахова пришла на заседание парламента после допроса в СК

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    Депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Рахова после обыска и допроса в Следственном комитете пришла на заседание Законодательного собрания на ежегодный отчёт губернатора. Впрочем, раскрывать подробности прошедших суток она не стала.

    «У меня всё хорошо. Комментарии не даю», — заявила она «Фонтанке».

    Ранее «Фонтанка» писала, что к депутату Раховой возникли вопросы в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств в школе № 619. Полиция считает, что она и директор школы Ирина Байкова могут быть причастны к выводу 28 млн рублей через фиктивное трудоустройство в школу родственников.

    Саму Рахову допрашивали в СК, на момент вечера 25 апреля она находилась в статусе свидетеля.

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