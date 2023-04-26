«У меня всё хорошо». Депутат Рахова пришла на заседание парламента после допроса в СК

Депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Рахова после обыска и допроса в Следственном комитете пришла на заседание Законодательного собрания на ежегодный отчёт губернатора. Впрочем, раскрывать подробности прошедших суток она не стала.



«У меня всё хорошо. Комментарии не даю», — заявила она «Фонтанке».

Ранее «Фонтанка» писала, что к депутату Раховой возникли вопросы в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств в школе № 619. Полиция считает, что она и директор школы Ирина Байкова могут быть причастны к выводу 28 млн рублей через фиктивное трудоустройство в школу родственников.