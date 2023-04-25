Следователи и полиция пришли в Мариинский дворец. Они ищут документы депутата Раховой

В Законодательном собрании Петербурга работают оперативники. Выемка документов проводится в кабинете депутата Елены Раховой и в аппарате бюджетно-финансового комитета, рассказали 25 апреля «Фонтанке» собеседники в городском парламенте.
Ранее «Фонтанка» писала, что к депутату Раховой возникли вопросы в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств в школе № 619 Калининского района. Полиция считает, что директор школы Ирина Байкова может быть причастна к выводу 28 млн рублей через фиктивное трудоустройство в учреждение родственников или близких знакомых.
По данным «Фонтанки», саму Рахову допрашивают в СК, пока она находится в статусе свидетеля.