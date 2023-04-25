    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-в

    755мм

    21%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.27eur89.46

    В деле о пропавших деньгах из лучшей школы Калининского района появился депутат Заксобрания. Ущерб 28 миллионов

    7548
    41 комментарий

    Следственный комитет ведёт расследование уголовного дела о мошенничестве в школе

    619. Как рассказали 25 апреля «Фонтанке» собеседники в силовых структурах, директора Ирину Байкову подозревают в трудоустройстве «мёртвых душ». Вопросы появились и к одному из депутатов Законодательного собрания города.

    «После обысков в квартире и по месту работы в ГСУ СК для допроса доставлена директор школы № 619 Ирина Байкова», — сообщил собеседник в следственных органах.

    Хозяйственную деятельность школы Следственный комитет изучает вместе с экономической полицией. По их версии, с 2011 года с подачи Байковой в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые работников школы. В организации схемы помогали три ее заместителя, в прямом подчинении которых находились фиктивно трудоустроенные.

    «Непосредственное участие в противоправной схеме принимал и один из представителей регионального законодательного органа», — рассказали собеседники «Фонтанки» в силовых структурах. По словам собеседника «Фонтанки», депутат городского ЗакСа доставлен на допрос.

    В материалах уголовного дела говорится об ущербе в 28 млн рублей.

    Ранее стало известно об обысках у директора школы № 619 Ирины Байковой. Ирина Байкова — почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса на получение премии правительства Санкт‑Петербурга, лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга в 2012 и 2018 годах. «Школа одна из лучших в районе и даже в городе. Родители и школьники ей очень довольны. У 619-й высокие рейтинги», — рассказали в районной администрации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 41

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    41
    close