В деле о пропавших деньгах из лучшей школы Калининского района появился депутат Заксобрания. Ущерб 28 миллионов

Следственный комитет ведёт расследование уголовного дела о мошенничестве в школе №

619. Как рассказали 25 апреля «Фонтанке» собеседники в силовых структурах, директора Ирину Байкову подозревают в трудоустройстве «мёртвых душ». Вопросы появились и к одному из депутатов Законодательного собрания города.



«После обысков в квартире и по месту работы в ГСУ СК для допроса доставлена директор школы № 619 Ирина Байкова», — сообщил собеседник в следственных органах.

Хозяйственную деятельность школы Следственный комитет изучает вместе с экономической полицией. По их версии, с 2011 года с подачи Байковой в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые работников школы. В организации схемы помогали три ее заместителя, в прямом подчинении которых находились фиктивно трудоустроенные.