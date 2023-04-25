В деле о пропавших деньгах из лучшей школы Калининского района появился депутат Заксобрания. Ущерб 28 миллионов

Следственный комитет ведёт расследование уголовного дела о мошенничестве в школе
«После обысков в квартире и по месту работы в ГСУ СК для допроса доставлена директор школы № 619 Ирина Байкова», — сообщил собеседник в следственных органах.
Хозяйственную деятельность школы Следственный комитет изучает вместе с экономической полицией. По их версии, с 2011 года с подачи Байковой в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые работников школы. В организации схемы помогали три ее заместителя, в прямом подчинении которых находились фиктивно трудоустроенные.
«Непосредственное участие в противоправной схеме принимал и один из представителей регионального законодательного органа», — рассказали собеседники «Фонтанки» в силовых структурах. По словам собеседника «Фонтанки», депутат городского ЗакСа доставлен на допрос.
В материалах уголовного дела говорится об ущербе в 28 млн рублей.
Ранее стало известно об обысках у директора школы № 619 Ирины Байковой. Ирина Байкова — почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса на получение премии правительства Санкт‑Петербурга, лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга в 2012 и 2018 годах. «Школа одна из лучших в районе и даже в городе. Родители и школьники ей очень довольны. У 619-й высокие рейтинги», — рассказали в районной администрации.