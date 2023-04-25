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    Депутат ЗакСа Елена Рахова на допросе в Следственном комитете

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    Депутатом Законодательного Собрания Петербурга, к которому у экономической полиции возникли вопросы после обысков у руководителей школы № 619, оказалась Елена Рахова. Именно она была доставлена на допрос в СК, сообщают источники «Фонтанки».

    Хозяйственную деятельность школы изучают следственный комитет и экономическая полиция. По их версии, в школе были фиктивно трудоустроены родственники или близкие знакомые работников школы. Ущерб для бюджета 28 миллионов.

    У следствия появились вопросы к депутату Раховой по этой схеме.

    До того как стать депутатом Законодательного собрания от «Единой России», Елена Рахова с 2004 по 2013 годы была профильным замглавы в Калининском районе, отвечающим за социальные вопросы. Телефон Раховой днем был выключен — «Фонтанка» не смогла получить её комментарий. В Законодательном собрании также не смогли сообщить ничего о её статусе.

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