На юге КАД от легковой машины осталась половина

Серьёзное ДТП затрудняет движение на юге КАД, в районе Предпортовой улицы, утром 26 апреля.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:50 поступила информация о ДТП на 71-м километре внутреннего кольца. Там столкнулись три легковых автомобиля, ехавшие попутно. Пострадал один человек. Заняты первая, вторая и переходно-скоростная полосы.
На кадрах ехавших мимо автомобилистов в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машины получили сильные повреждения. Одну смяло почти наполовину.
Пробка, по данным «Яндекс.Карт», составляет менее километра. Более крупные пробки стоят на других участках КАД из-за ограничений в связи с дорожными работами.