    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    754мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.55eur90.03

    На юге КАД от легковой машины осталась половина

    7010
    4 комментария
    Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17875473" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьёзное ДТП затрудняет движение на юге КАД, в районе Предпортовой улицы, утром 26 апреля.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:50 поступила информация о ДТП на 71-м километре внутреннего кольца. Там столкнулись три легковых автомобиля, ехавшие попутно. Пострадал один человек. Заняты первая, вторая и переходно-скоростная полосы.

    На кадрах ехавших мимо автомобилистов в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машины получили сильные повреждения. Одну смяло почти наполовину.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пробка, по данным «Яндекс.Карт», составляет менее километра. Более крупные пробки стоят на других участках КАД из-за ограничений в связи с дорожными работами.

    Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17875473" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП на КАДДТП в ПетербургеПробки
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close