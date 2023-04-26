Пробки застряли в Петербурге

Загруженность дорог Петербурга утром 26 апреля достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время не больше 6 баллов, однако в последние дни по утрам бывает и «семёрка».
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