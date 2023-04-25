    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, южн

    756мм

    22%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.27eur89.46
    СРОЧНО

    Алла Манилова возглавит Русский музей

    Яркие лавочки и «душ». Летний сад в Петербурге готовят к наплыву гостей

    806
    обсудить

    Летний сад подготавливают к наплыву гостей. Краску на лавочках обновляют, а скульптуры, скрывавшиеся под футлярами в морозное время года, освобождают от утепления. Во вторник днём по парковым дорожкам прогулялся корреспондент «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    После зимней «спячки» фигуры обдают водой для чистоты и блеска. Раскрывать их начали ещё 20 апреля.

    «Фонтанка» писала, что 1 апреля Летний сад закрыли на просушку, чтобы обрезать кустарники, прочесать газоны, покрасить скамейки и сделать другие приготовления к теплому периоду.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Летний сад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close