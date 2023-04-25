Яркие лавочки и «душ». Летний сад в Петербурге готовят к наплыву гостей

Летний сад подготавливают к наплыву гостей. Краску на лавочках обновляют, а скульптуры, скрывавшиеся под футлярами в морозное время года, освобождают от утепления. Во вторник днём по парковым дорожкам прогулялся корреспондент «Фонтанки».
После зимней «спячки» фигуры обдают водой для чистоты и блеска. Раскрывать их начали ещё 20 апреля.
«Фонтанка» писала, что 1 апреля Летний сад закрыли на просушку, чтобы обрезать кустарники, прочесать газоны, покрасить скамейки и сделать другие приготовления к теплому периоду.