Скульптуры Летнего сада сбросили зимнюю одежду и радуются свежему воздуху

В Летнем саду обнажаются многочисленные скульптуры, которые зимой надежно укрыли от снега специальными футлярами. Официально теплый сезон наступит в саду только на следующей неделе, но фигуры освобождаются от утепления уже сейчас.
Процесс раскрытия скульптур 20 апреля наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Рабочие снимают упаковочные «короба» с помощью стремянки, и неподвижные жители сада попадают на свежий воздух.
Как рассказывала «Фонтанка», 1 апреля Летний сад закрыли на просушку. Это было нужно, чтобы обрезать кустарники, прочесать газоны, покрасить скамейки и сделать другие приготовления к теплому периоду. Тем временем в Царском Селе скульптуры увидели солнце еще несколько дней назад.