    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur89.76
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    Выставки

    В Царском Селе обнажили свою «Любовь к Родине» и «Великолепие»

    675
    обсудить

    В ГМЗ «Царское Село» 13 апреля открыли после зимы первые скульптуры, прятавшиеся зимой в деревянных коробах. Уже вышли на солнце «Любовь к Родине», «Великолепие», «Мудрость, попирающая порок», Аполлон и Андромеда.

    В музее поясняют, что первыми от футляров освободили подлинные венецианские статуи на Эрмитажной аллее Екатерининского парка, созданные три столетия назад.

    «Сейчас среднесуточная температура уже плюсовая, поэтому мы без задержки приступили к открытию парковой скульптуры, — комментирует хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере. — Снимаем защитные короба, убираем холстину, которая в холодное время года впитывает влагу, но пропускает воздух».

    ПоделитьсяПоделиться

    Всего в Екатерининском и Александровском парках на зиму закрывают 74 объекта. Традицию укрывать на зиму статуи для предохранения «от мокроты и морозов» толстым холстом, а затем плотными циновками поверх, как это делали в Летнем саду, ввела 15 декабря 1743 года Елизавета Петровна. Закрывать скульптуру в деревянные короба с покатой в одну сторону крышей предложил скульптор Василий Демут-Малиновский.

    Напомним, 15 апреля в Царском Селе начинается высокий сезон, вход в парк станет платным. «Фонтанка» объясняла, кто и когда может сэкономить и какие цветы будут радовать посетителей в этом сезоне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СкульптураЦарское селоМузеи
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close