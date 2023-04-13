В Царском Селе обнажили свою «Любовь к Родине» и «Великолепие»

В ГМЗ «Царское Село» 13 апреля открыли после зимы первые скульптуры, прятавшиеся зимой в деревянных коробах. Уже вышли на солнце «Любовь к Родине», «Великолепие», «Мудрость, попирающая порок», Аполлон и Андромеда.



В музее поясняют, что первыми от футляров освободили подлинные венецианские статуи на Эрмитажной аллее Екатерининского парка, созданные три столетия назад.



«Сейчас среднесуточная температура уже плюсовая, поэтому мы без задержки приступили к открытию парковой скульптуры, — комментирует хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере. — Снимаем защитные короба, убираем холстину, которая в холодное время года впитывает влагу, но пропускает воздух».

