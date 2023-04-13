В Царском Селе обнажили свою «Любовь к Родине» и «Великолепие»

В ГМЗ «Царское Село» 13 апреля открыли после зимы первые скульптуры, прятавшиеся зимой в деревянных коробах. Уже вышли на солнце «Любовь к Родине», «Великолепие», «Мудрость, попирающая порок», Аполлон и Андромеда.
В музее поясняют, что первыми от футляров освободили подлинные венецианские статуи на Эрмитажной аллее Екатерининского парка, созданные три столетия назад.
«Сейчас среднесуточная температура уже плюсовая, поэтому мы без задержки приступили к открытию парковой скульптуры, — комментирует хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере. — Снимаем защитные короба, убираем холстину, которая в холодное время года впитывает влагу, но пропускает воздух».
Всего в Екатерининском и Александровском парках на зиму закрывают 74 объекта. Традицию укрывать на зиму статуи для предохранения «от мокроты и морозов» толстым холстом, а затем плотными циновками поверх, как это делали в Летнем саду, ввела 15 декабря 1743 года Елизавета Петровна. Закрывать скульптуру в деревянные короба с покатой в одну сторону крышей предложил скульптор Василий Демут-Малиновский.
Напомним, 15 апреля в Царском Селе начинается высокий сезон, вход в парк станет платным. «Фонтанка» объясняла, кто и когда может сэкономить и какие цветы будут радовать посетителей в этом сезоне.