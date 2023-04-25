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    В России отменили мобилизацию 15 000 россиян

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    Сотрудники прокуратуры добились отмены необоснованной мобилизации 15 000 россиян. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, передает 25 апреля ТАСС.


    По его словам, прокуроры выявили более 12 тысяч нарушений закона, внесли более 3 тысяч актов реагирования и пресекли необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч россиян.

    Разинкин добавил, что в составных призывных комиссий в начале частичной мобилизации включили сотрудников прокуратуры. «И многие нарушения удалось своевременно пресечь», — сказал он.

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