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    СМИ: Российские пограничники требуют от финнов IMEI-код от мобильного, с помощью которого можно следить за владельцем

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    Работники пограничной службы России требуют у путешествующих в Россию финнов показать IMEI-код от мобильного телефона, пишут 25 апреля финские СМИ со ссылкой на граждан, которые с этим столкнулись.

    IMEI-код (International Mobile Equipment Identity) — уникальный серийный номер мобильного телефона. С его помощью устройство можно отследить в мобильных сетях. Даже если сменить сим-карту, IMEI-код не поменяется. По словам экспертов, благодаря IMEI-коду российские власти могут следить за перемещениями владельца мобильного, если у них есть доступ к локальным сетям сотовой связи.

    Ранее стало известно, что после вступления Финляндии в НАТО граждан страны начали допрашивать на российской границе, в том числе о месте службы в армии и наличии знакомых в армии Финляндии.

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    ФинляндияФинляндия в НАТОГраница России и ФинляндииРоссия Финляндия
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