СМИ: Российские пограничники требуют от финнов IMEI-код от мобильного, с помощью которого можно следить за владельцем

Работники пограничной службы России требуют у путешествующих в Россию финнов показать IMEI-код от мобильного телефона, пишут 25 апреля финские СМИ со ссылкой на граждан, которые с этим столкнулись.



IMEI-код (International Mobile Equipment Identity) — уникальный серийный номер мобильного телефона. С его помощью устройство можно отследить в мобильных сетях. Даже если сменить сим-карту, IMEI-код не поменяется. По словам экспертов, благодаря IMEI-коду российские власти могут следить за перемещениями владельца мобильного, если у них есть доступ к локальным сетям сотовой связи.

