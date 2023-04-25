СМИ: Российские пограничники требуют от финнов IMEI-код от мобильного, с помощью которого можно следить за владельцем

Работники пограничной службы России требуют у путешествующих в Россию финнов показать IMEI-код от мобильного телефона, пишут 25 апреля финские СМИ со ссылкой на граждан, которые с этим столкнулись.
IMEI-код (International Mobile Equipment Identity) — уникальный серийный номер мобильного телефона. С его помощью устройство можно отследить в мобильных сетях. Даже если сменить сим-карту, IMEI-код не поменяется. По словам экспертов, благодаря
Ранее стало известно, что после вступления Финляндии в НАТО граждан страны начали допрашивать на российской границе, в том числе о месте службы в армии и наличии знакомых в армии Финляндии.