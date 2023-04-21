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    «Вы в каком полку служили?» Финны жалуются на «допросы» на российской границе

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    После вступления Финляндии в НАТО граждан страны начали допрашивать на российской границе. Об этом 21 апреля сообщают местные СМИ.

    По словам финна, проходившего МАПП «Брусничное» в минувшую субботу, проверяющий работник взял в руки телефон и произнёс его имя. Перед этим его паспорт прошёл через автоматический считыватель.

    Впоследствии, добавил мужчина, его отвели в главное здание погранпункта. Там его якобы допрашивал россиянин в гражданской одежде. Особенно его интересовало звание, место службы в армии и наличие знакомых в финской армии.

    Известно о допросе минимум четырёх финнов во время прохождении МАПП «Брусничное». У путешественников также выясняли данные мобильных телефонов, контакты с РФ и что они делают при посещении России.

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