«Вы в каком полку служили?» Финны жалуются на «допросы» на российской границе

После вступления Финляндии в НАТО граждан страны начали допрашивать на российской границе. Об этом 21 апреля сообщают местные СМИ.



По словам финна, проходившего МАПП «Брусничное» в минувшую субботу, проверяющий работник взял в руки телефон и произнёс его имя. Перед этим его паспорт прошёл через автоматический считыватель.



Впоследствии, добавил мужчина, его отвели в главное здание погранпункта. Там его якобы допрашивал россиянин в гражданской одежде. Особенно его интересовало звание, место службы в армии и наличие знакомых в финской армии.

