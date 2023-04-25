Пассажир маршрутки, побитой фурой на Московском шоссе, отсудил у грузоперевозчика 100 тысяч рублей

Суд в Петербурге рассматривает целую пачку исков после ДТП с маршруткой и фурой на Московском шоссе, которое произошло зимой 2022 года. Прокурор попросил взыскать моральную компенсацию пострадавшим.

Авария произошла в 10:50 26 января 2022 года у дома 185 по Московскому шоссе. Водитель КАМАЗа, двигаясь по шоссе со стороны Курьерского проезда в сторону поселка Ленсоветовский, при развороте на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и не пропустил маршрутку ПАЗ, которая ехала со встречного направления прямо, сообщает 25 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Пассажиры маршрутки получили травмы легкой и средней тяжести. Всего сообщалось о 15 пострадавших (включая обоих водителей), семерым из них потребовалась госпитализация.