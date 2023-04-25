Пассажир маршрутки, побитой фурой на Московском шоссе, отсудил у грузоперевозчика 100 тысяч рублей

Суд в Петербурге рассматривает целую пачку исков после ДТП с маршруткой и фурой на Московском шоссе, которое произошло зимой 2022 года. Прокурор попросил взыскать моральную компенсацию пострадавшим.
Авария произошла в 10:50 26 января 2022 года у дома 185 по Московскому шоссе. Водитель КАМАЗа, двигаясь по шоссе со стороны Курьерского проезда в сторону поселка Ленсоветовский, при развороте на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и не пропустил маршрутку ПАЗ, которая ехала со встречного направления прямо, сообщает
Виновником ДТП был признан водитель фуры. Пушкинский районный суд в сентябре 2022 года назначил ему штраф в 20 тысяч рублей по
Представитель фирмы и водитель фуры на заседание не явились. Пушкинский районный суд Петербурга в итоге взыскал с компании 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Всего в суд поступило 13 подобных исков, четыре из них уже рассмотрены.