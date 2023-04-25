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    Пассажир маршрутки, побитой фурой на Московском шоссе, отсудил у грузоперевозчика 100 тысяч рублей

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    Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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    Суд в Петербурге рассматривает целую пачку исков после ДТП с маршруткой и фурой на Московском шоссе, которое произошло зимой 2022 года. Прокурор попросил взыскать моральную компенсацию пострадавшим.

    Авария произошла в 10:50 26 января 2022 года у дома 185 по Московскому шоссе. Водитель КАМАЗа, двигаясь по шоссе со стороны Курьерского проезда в сторону поселка Ленсоветовский, при развороте на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и не пропустил маршрутку ПАЗ, которая ехала со встречного направления прямо, сообщает 25 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Пассажиры маршрутки получили травмы легкой и средней тяжести. Всего сообщалось о 15 пострадавших (включая обоих водителей), семерым из них потребовалась госпитализация.

    Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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    Виновником ДТП был признан водитель фуры. Пушкинский районный суд в сентябре 2022 года назначил ему штраф в 20 тысяч рублей по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Поскольку мужчина работает водителем-экспедитором в ООО «Итеко Россия», а юридическое лицо возмещает вред, причиненный его сотрудником при исполнении трудовых обязанностей, прокурор Пушкинского района попросил суд взыскать с фирмы 150 тысяч рублей моральной компенсации в пользу одного из пострадавших пассажиров маршрутки и 300 рублей госпошлины в доход государства.

    Представитель фирмы и водитель фуры на заседание не явились. Пушкинский районный суд Петербурга в итоге взыскал с компании 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Всего в суд поступило 13 подобных исков, четыре из них уже рассмотрены.

    Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
    Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

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