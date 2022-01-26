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Прокуратура показала видео с места ДТП с маршруткой на Московском шоссе, где пострадали 14 человек

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пресс-служба прокуратуры Петербурга

Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров по факту ДТП с маршруткой и фурой на Московском шоссе, в котором пострадали люди. Ведомство также проконтролирует расследование ГИБДД. При необходимости будут приняты меры реагирования, сообщает 26 января пресс-служба прокуратуры.

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Напомним, в среду около 11 часов утра на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги столкнулись фура и маршрутка К-202. В компании-перевозчике рассказали, что водитель большегруза при повороте не пропустил ехавший на зеленый свет автобус. В результате пострадали 12 пассажиров маршрутки и оба водителя.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке все еще затруднено. Остается 1,5-километровый затор на Московском шоссе со стороны Петербурга и полукилометровая пробка на Ленсоветовской у перекрестка с Московским.

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Комментарии (1)

266410437
В этот раз наконец-то все записались в пострадавшие для получения выплат деньгами -))
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