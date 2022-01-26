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Фура снесла маршрутку на Московском шоссе. Пострадали 14 человек

Маршрутка попала в серьезную аварию с фурой в Пушкинском районе Петербурга днем 26 января. На месте работают несколько «скорых». Московское шоссе встало в многокилометровой пробке.

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Около 11 часов утра на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе в Шушарах столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и фура с прицепом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, в результате ДТП около 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.

В ДТП попала маршрутка К-202 компании «Питеравто». Представитель перевозчика рассказал «Фонтанке», что автобус ехал на зеленый сигнал светофора, а фура поворачивала с Московского на Ленсоветовскую и не уступила ему дорогу. В результате, по информации компании, пострадали 14 человек: оба водителя и 12 пассажиров автобуса.

По данным «Яндекс.Пробок», Московское шоссе встало в многокилометровом заторе в обе стороны: 1,5 километра в сторону Петербурга и около 5 километров в сторону области. Ленсоветовская дорога на подъезде к Московскому шоссе тоже стоит в плотной пробке.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Александр Удалов
а я видел))). Я работал водителем на маршрутке)))
xepnuminu
я не видел ни одной маршрутки что бы по правилам гоняла.
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