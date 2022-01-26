Комздрав: После ДТП на Московском шоссе в больницы увезли 14 человек

Семь человек увезли скорые в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, еще семерых в городскую больницу № 26, сообщили «Фонтанке» 26 января в пресс-службе комздрава.



По данным ведомства, один из пострадавших в тяжелом состоянии, у остальных легкие или средней тяжести травмы.



Сейчас их обследуют в приемном покое.



«Фонтанка» писала, что в НИИ было принято решение о госпитализации всех доставленных — среди них пять пассажирок маршрутки в возрасте от 20 до 56 лет и двое водителей. Один из них в тяжелом состоянии.