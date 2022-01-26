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Комздрав: После ДТП на Московском шоссе в больницы увезли 14 человек

Две петербургские больницы приняли пострадавших при столкновении фуры и маршрутки в Шушарах. Один в тяжелом состоянии.

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Семь человек увезли скорые в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, еще семерых в городскую больницу № 26, сообщили «Фонтанке» 26 января в пресс-службе комздрава.

По данным ведомства, один из пострадавших в тяжелом состоянии, у остальных легкие или средней тяжести травмы.

Сейчас их обследуют в приемном покое.

«Фонтанка» писала, что в НИИ было принято решение о госпитализации всех доставленных — среди них пять пассажирок маршрутки в возрасте от 20 до 56 лет и двое водителей. Один из них в тяжелом состоянии.

В городской больнице № 26 пока еще проходит обследование доставленных — одного мужчины и шестерых женщин в возрасте от 30 до 59 лет. У всех, по предварительной информации, состояние легкое и средней тяжести.

Столкновение фуры и маршрутки произошло около 11 утра на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.

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Комментарии (1)

178007792
Вот так вот соблюдаешь все правила что бы не заразиться короной. А из-за какого то дурного водителя, попадаешь в больничку а там уже и короной заразят и пр.
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