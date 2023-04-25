На Сахалине приговорили сотрудника вуза к 3,5 года за гибель студентов

Главу департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ) Южно-Сахалинский городской суд признал виновным в смерти двух студентов. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что сотрудник СахГУ нарушил свои обязанности по подготовке общежитий к заселению студентов. Из-за этого в марте 2021 года студент умер на месте от удара током, принимая душ. На месте погиб и второй студент, который попытался помочь первому. Оказалось, что у электрического водонагревателя не было заземления.