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    На Сахалине приговорили сотрудника вуза к 3,5 года за гибель студентов

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    Главу департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ) Южно-Сахалинский городской суд признал виновным в смерти двух студентов. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

    Следствие установило, что сотрудник СахГУ нарушил свои обязанности по подготовке общежитий к заселению студентов. Из-за этого в марте 2021 года студент умер на месте от удара током, принимая душ. На месте погиб и второй студент, который попытался помочь первому. Оказалось, что у электрического водонагревателя не было заземления.

    При вынесении приговора суд учел личные данные осужденного, которые стали смягчающими обстоятельствами. Подробности о личных данных в сообщении ведомства не уточняются.

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    Гость25 Апр 2023 в 11:23
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