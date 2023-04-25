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    Быстрый тест на тревожность: выберите позу, в которой спите, а мы расскажем, чего вам не хватает

    Психологический тест в один клик

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    2 комментария
    Просто вспомните, как вы спите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говорит
    Просто вспомните, как вы спите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говоритФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Достаточно взглянуть на наши привычки и поведение, как многое становится понятно. Нам о себе. Взять тот же сон. Мы и не догадываемся, сколько всего он может о нас рассказать. По крайней мере, поза, в которой мы спим. Вот еще на прошлой неделе лежали в кровати, раскинув ноги с руками, а сегодня стараемся свернуться калачиком на левом боку. О чём это говорит? А вот сейчас и узнаем!

    Узнать немного больше о своем сегодняшнем состоянии и о том, чего вам не хватает, поможет простой психологический тест, который мы подсмотрели у своих коллег из журнала «Вокруг Света». Вам надо всего лишь выбрать одну из шести поз, в которой вы чаще всего спите (или спите в последнее время), кликнуть на соответствующую цифру и получить подробный анализ.

    Просто выберите позу, в которой вы чаще всего спите в последнее время
    Просто выберите позу, в которой вы чаще всего спите в последнее времяВиталий Калистратов / Городские порталы
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    А в какой позе чаще всего спите вы?

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    Быстрый тест на тревожность: выберите позу, в которой спите, а мы расскажем, чего вам не хватает

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    Просто вспомните, как вы спите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говорит
    Просто вспомните, как вы спите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говоритФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    Просто выберите позу, в которой вы чаще всего спите в последнее время
    Просто выберите позу, в которой вы чаще всего спите в последнее времяВиталий Калистратов / Городские порталы

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