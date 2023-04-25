Быстрый тест на тревожность: выберите позу, в которой спите, а мы расскажем, чего вам не хватает

Просто вспомните, как вы спите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говорит

Достаточно взглянуть на наши привычки и поведение, как многое становится понятно. Нам о себе. Взять тот же сон. Мы и не догадываемся, сколько всего он может о нас рассказать. По крайней мере, поза, в которой мы спим. Вот еще на прошлой неделе лежали в кровати, раскинув ноги с руками, а сегодня стараемся свернуться калачиком на левом боку. О чём это говорит? А вот сейчас и узнаем!