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    Лавров не ответил на вопрос о зерновой сделке, но оценил платье

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    Глава иностранных дел РФ Сергей Лавров не ответил на вопрос, мертва ли зерновая сделка. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости.

    После заседания Совбеза ООН Лавров отправился на встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. На встрече также будут обсуждать возможность продления зерновой сделки после 18 мая. По пути российского министра спросила корреспондент агентства Рейтер: мертва ли зерновая сделка?

    Как говорится в публикации РИА Новости, Сергей Лавров остановился перед девушкой, но в ответ только похвалил ее платье. «Хорошее платье», — сказал он.

    Недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что необходимо продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием, передает ТАСС. По его словам, это реально сделать при удовлетворении требований России.

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    ООНЗерновая сделкаСергей Лавров
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