Лавров не ответил на вопрос о зерновой сделке, но оценил платье

Глава иностранных дел РФ Сергей Лавров не ответил на вопрос, мертва ли зерновая сделка. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости.

После заседания Совбеза ООН Лавров отправился на встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. На встрече также будут обсуждать возможность продления зерновой сделки после 18 мая. По пути российского министра спросила корреспондент агентства Рейтер: мертва ли зерновая сделка?

Как говорится в публикации РИА Новости, Сергей Лавров остановился перед девушкой, но в ответ только похвалил ее платье. «Хорошее платье», — сказал он.