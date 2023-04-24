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    Лавров прибыл в ООН. Собрали главные заявления главы российского МИД

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    Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 апреля прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя. Об этом сообщает ТАСС.

    Сегодня прошло первое заседание. Собрали главное, что сказал глава МИД РФ:

    • Нельзя рассматривать «украинский вопрос» в отрыве от геополитического контекста. «Речь совсем не об Украине, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения: через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса интересов, либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии [Запада]», — сказал Лавров (цитата по ТАСС);

    • Сегодняшние власти Киева не могут представлять жителей Украины, которые не приняли результаты госпереворота 2014 года;

    • Сегодня мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Ситуация усугубляется из-за отказа США и союзников от дипломатии. «Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений «на поле боя» <…> Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения», — сказал Лавров (цитата по ТАСС);

    • Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США, в том числе военных;

    • Сейчас силы США и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

    • ООН и Устав организации представляют угрозу амбициям Вашингтона. Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша обеспечить соблюдения всеми сотрудниками его Секретариата соблюдения требований беспристрастности. «Количественный и кадровый дисбаланс в пользу Запада был всегда, но до недавнего времени Секретариат старался соблюдать нейтральность», — считает глава МИД РФ (цитата по ТАСС).

    Делегация Лаврова столкнулась со сложностями при выдаче американских виз для поездки в Нью-Йорк, где будет проходить Совбез ООН 24 и 25 апреля, передает ТАСС. Также визы не получили представители российских СМИ. Из-за этого Лавров заявил, что США «струсили», и заверил журналистов, что Россия этот инцидент «не забудет и не простит».

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    Сергей ЛавровООННью-Йорк
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