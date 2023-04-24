Фура «жестко протаранила» стоящую легковую на КАД. Момент ДТП попал на видео

Информация о ДТП на 53-м километре внешнего кольца КАД поступила около 12:45, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Грузовик столкнулся со стоящим во второй полосе легковым автомобилем. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что от удара легковушку закрутило и отбросило вперед и вправо, к отбойнику.
Легковому автомобилю буквально вдавило заднюю часть. В результате ДТП пострадал один человек, добавили в дорожном управлении. Участники ДТП занимали третью и первую полосы, а также полосу безопасности. По данным «Яндекс.Пробок», движение по внешнему кольцу в районе места аварии затруднено до сих пор, сейчас затор тянется километра полтора.