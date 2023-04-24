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    Фура «жестко протаранила» стоящую легковую на КАД. Момент ДТП попал на видео

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Информация о ДТП на 53-м километре внешнего кольца КАД поступила около 12:45, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Грузовик столкнулся со стоящим во второй полосе легковым автомобилем. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что от удара легковушку закрутило и отбросило вперед и вправо, к отбойнику.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17870570" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Легковому автомобилю буквально вдавило заднюю часть. В результате ДТП пострадал один человек, добавили в дорожном управлении. Участники ДТП занимали третью и первую полосы, а также полосу безопасности. По данным «Яндекс.Пробок», движение по внешнему кольцу в районе места аварии затруднено до сих пор, сейчас затор тянется километра полтора.

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    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17870570" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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