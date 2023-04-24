Новый вариант вируса пока считают не более опасным, однако о нем мало известно Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





На днях в России выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса, получившим название «арктур» — это очередная мутация штамма омикрон, который вызвал волну заболеваемости зимой 2021–2022 годов. «Арктур» уже не первый месяц распространяется по миру, однако данных о нем пока мало. Недавно этот подвариант вируса был зарегистрирован в Индии, Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в Индии отмечается 13-кратный рост заболеваемости COVID-19, а число случаев в Юго-Восточной Азии выросло на 481% за месяц. Мы изучили рекомендации ВОЗ и поговорили с врачами, чтобы разобраться, насколько опасен новый подвариант коронавируса и ждать ли из-за него роста заболеваемости.



Насколько опасен «арктур»? Пока всё, что известно о новом подварианте коронавируса, — что он снова повысил заразность. Свидетельств о том, что вызываемое им заболевание будет протекать тяжелее, пока нет.

— Известно про новый подвариант коронавируса пока не очень много. Известно, что он выделяется на фоне других за счет того, что, по всей видимости, заразность его выше, чем текущая заразность других штаммов, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это уже не впервые, по сути речь идет о том, что вирус постоянно адаптируется к иммунитету и постоянно восстанавливает заразность. Она чуть-чуть теряется, видимо, новые штаммы ее восстанавливают. Патогенность, по всей видимости, та же, по крайней мере у нас нет свидетельств о том, что там будет как-то по-другому.



Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова .

Примерно то же сообщает и ВОЗ — согласно последней информации о новом подварианте ковида XBB.1.5 (это его официальное название, более известное широким массам имя «арктур» он получил позже) на сайте Всемирной организации здравоохранения, никаких ранних сигналов об изменении или усилении тяжести не наблюдалось. Однако ВОЗ отмечает, что поскольку сейчас в мире имеется ограниченное количество данных, полная оценка серьезности XBB.1.5 пока невозможна.



Какой будет новая волна ковида? Врачи ожидают, что в России заболеваемость вырастет в конце весны или начале лета, но полагают, что новая волна будет скромнее предыдущих.

— Вся эта пандемия течет волнами, новые волны появляются, как правило, когда возникают новые варианты вируса, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Если мы посмотрим, что происходит в течение последнего года, — мы увидим, что эти волны идут всё ниже и ниже. Последняя волна, которая у нас в России была на пике 12–13 тысяч новых случаев в сутки. Она довольно долго тянулась, правда. Появляются новые варианты — может возникнуть новая волна. Может не возникнуть. Каких-то оснований считать, что этот «арктур» очень заразен и нас ждет очень высокая заболеваемость, нет. Потому что он уже достаточно распространен в мире, 26 марта ему дали название, но он уже циркулировал в целом ряде стран к тому времени. Как дальше это будет развиваться, пока точно сказать нельзя, но я думаю, что большой волны быть не должно — ни в России, ни в других странах.



Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи , где была разработана вакцина «Спутник V».

Иммунолог Николай Крючков полагает, что более тревожной ситуация с ковидом может стать осенью.

— Пока я не вижу предпосылок для того, чтобы это лето прошло по коронавирусу с такими же мощными волнами, как это было в 2021 и 2022 годах, но зима и вторая половина осени остаются крайне тревожными по ковиду, — говорит иммунолог. — Сейчас происходит постоянное ослабление коллективного иммунитета, поэтому какой-то момент, может, к осени, когда факторы все сойдутся [рост заболеваемости будет выше]. По индивидуальной профилактике все те же самые меры — мытье рук, санитайзеры, маски в закрытых помещениях и вакцинация по графику.



Несмотря на все оптимистичные прогнозы, ВОЗ подчеркивает, что нет оснований полагать, что циркуляция вирусов варианта омикрон больше не представляет угрозы здоровью населения. Однако и каких-то новых противоэпидемических мер, по крайней мере в России, пока не планируется — об этом уже сообщил Роспотребнадзор.

