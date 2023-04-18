    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, с-в

    773мм

    21%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur89.66

    В Россию пришел штамм коронавируса «арктур». Он заразнее «омикрона»

    189
    обсудить

    В России выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса «Арктур», который стремительно распространяется в Индии. Он заразнее «омикрона», по сути являясь его подвариантом

    В Роспотребнадзоре 18 апреля заявили, что до регионов уже довели информацию о новом штамме, пишет РИА Новости. По предварительной информации ведомства, несмотря на заразность, «арктур» не отличается патогенностью. А значит какие-либо противоэпидемические ограничения в связи не требуются.

    В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила XBB.1.16 «вариантом коронавируса, находящимся под наблюдением», заявив, что это наиболее заразный штамм. ВОЗ подсчитала, что в Индии отмечается 13-кратный рост заболеваемости COVID-19, а число случаев в Юго-Восточной Азии выросло на 481% за месяц.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close