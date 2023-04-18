В Россию пришел штамм коронавируса «арктур». Он заразнее «омикрона»

В России выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса «Арктур», который стремительно распространяется в Индии. Он заразнее «омикрона», по сути являясь его подвариантом



В Роспотребнадзоре 18 апреля заявили, что до регионов уже довели информацию о новом штамме, пишет РИА Новости. По предварительной информации ведомства, несмотря на заразность, «арктур» не отличается патогенностью. А значит какие-либо противоэпидемические ограничения в связи не требуются.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила XBB.1.16 «вариантом коронавируса, находящимся под наблюдением», заявив, что это наиболее заразный штамм. ВОЗ подсчитала, что в Индии отмечается 13-кратный рост заболеваемости COVID-19, а число случаев в Юго-Восточной Азии выросло на 481% за месяц.