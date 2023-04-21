Билеты на поезда из Петербурга в Крым и обратно снова доступны

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» открыл продажу билетов на поезда, курсирующие из Петербурга в сторону Крымского полуострова, до конца мая, сообщили в пресс-службе компании 21 апреля.



Купить билеты можно на поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь на даты отправления вплоть до 30 июня. «До конца дня будут открыты продажи на поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга до городов Крымского полуострова и обратно, продажа билетов на которые была ограничена 45 сутками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о поездах Севастополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Санкт-Петербург, включая беспересадочные вагоны из Пскова (с датой отправления до 30 июня), а также об обратных им рейсах (до 29 июня).