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    Билеты на поезда из Петербурга в Крым и обратно снова доступны

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    Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» открыл продажу билетов на поезда, курсирующие из Петербурга в сторону Крымского полуострова, до конца мая, сообщили в пресс-службе компании 21 апреля.

    Купить билеты можно на поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь на даты отправления вплоть до 30 июня. «До конца дня будут открыты продажи на поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга до городов Крымского полуострова и обратно, продажа билетов на которые была ограничена 45 сутками», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Речь идет о поездах Севастополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Санкт-Петербург, включая беспересадочные вагоны из Пскова (с датой отправления до 30 июня), а также об обратных им рейсах (до 29 июня).

    В январе продажу билетов на прямые и обратные поезда из Петербурга и Москвы в Крым закрыли на весну. Как тогда сообщали «Фонтанке», приостановка продаж была связана с запланированными ремонтными работами на железной дороге.

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