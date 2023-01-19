Это все временно. Когда откроются продажи билетов на прямые поезда из Петербурга в Крым

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Не исключено, что этой весной добираться из Петербурга в Крым можно будет только с пересадками. Самолёты не летают, а на многие прямые поезда в апреле и мае купить билеты невозможно. По крайней мере прямо сейчас. Оператор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» объяснил, почему временно закрыл продажи билетов на часть поездов «Таврия», и рассказал, когда сможет открыть их снова.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 19 января, приостановка продажи билетов на некоторые поезда, следующие в Крым и обратно, связана с запланированными ремонтными работами на железной дороге. Из-за них график движения поездов сейчас корректируется. Продажи билетов закрыли до появления уточненного расписания прибытия составов на станции.



«Мы открываем продажи, когда у нас выверено расписание. Если по техническим причинам расписание меняется, как сейчас происходит из-за ремонта инфраструктуры, мы продажи приостанавливаем. Ничего чрезвычайного в этом нет, это штатная ситуация», — объяснили в «Гранд Сервис Экспрессе».



В компании подчеркнули, что речь не идет об уменьшении числа поездов или их отмене.

17 января оператор предупредил о временном закрытии продаж билетов на несколько поездов на определенные даты. В их число попали единственные прямые рейсы, которые соединяют с полуостровом Петербург.

Так, билеты на поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь с отправлением из Петербурга пока нельзя купить на даты с 5 по 27 апреля, с отправлением из Севастополя — с 3 по 25 апреля, № 169/170 Санкт-Петербург — Симферополь с отправлением из Петербурга — с 4 по 26 апреля, с отправлением из Симферополя — с 3 по 25 апреля.



Как отмечают в компании, продажи будут открываться постепенно, по мере появления нового расписания. По «петербургским» рейсам новой информации пока нет, но продажа билетов на поезд из списка № 165/166 Москва — Симферополь с отправлением из Москвы уже частично открылась. Если во вторник она закрывалась на период с 13 марта по 25 мая, сегодня недоступными для покупки остались следующие даты: 17–20, 24, 25 и 31 марта, 01, 07, 08, 14–16, 20–22, 28–30 апреля, 01, 05–08, 12–13, 19–20 мая. Оператор обещает своевременно информировать пассажиров об изменениях.



Если ждать открытия продаж невмоготу, добраться до полуострова по «железке» из Петербурга в указанные даты можно и с пересадками. Поиск билетов на сайте РЖД, к примеру на 14 апреля, предлагает добраться из Петербурга до Краснодара, а там пересесть на «Таврию» № 425С или № 091М до Симферополя (продажи билетов на них не приостановлены).



Правда, здесь есть два нюанса. Во-первых, без учета времени пересадки пассажиру придется провести в пути на 20 часов больше и больше заплатить. Во-вторых, почему-то на другие даты в рамках промежутка с 3 по 27 апреля с отправлением из Петербурга агрегатор больше ничего не выдает, только «Таврии» № 007 и № 169, продажи по которым приостановлены. На сайте «Гранд Сервис Экспресса» купить на них билеты в указанные даты действительно нельзя.



Стоит также учитывать, что продажи билетов на «Таврии» начинаются за 90 суток до даты отправления. То есть сейчас самая поздняя дата, на которую можно было бы купить билет, — 19 апреля. Сайт РЖД показывает доступные поезда и позднее этой даты, но это вводит пользователя в заблуждение. В конечном итоге для оплаты ему придется переходить на сайт «Гранд Сервис Экспресса», где он узнает, что продажи на вторую половину апреля и май еще закрыты.

Есть еще один вариант — добраться до Москвы, а оттуда купить билет на прямой рейс до Симферополя № 166, продажи на который частично открылись сегодня. В остальные дни из Москвы ходят поезда до Симферополя с многочасовой пересадкой в Краснодаре, но тогда путешественнику из Петербурга придется пересаживаться дважды.



Государственный железнодорожный оператор ОАО «РЖД» до сих пор не ездит в Крым. Прямые рейсы туда есть только у «Гранд Сервис Экспресса». Компания запустила их в 2019 году. С тех пор интерес к полуострову только растет, о чем свидетельствуют данные о пассажиропотоке. Всего в 2022 году поезда «Таврия» перевезли 3,855 млн человек, что на 85 % больше, чем годом ранее. Только за новогодние праздники (с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года) было перевезено 288,5 тысячи человек, что на 91 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Количество пассажиров, перевезенных компанией из Петербурга в Крым, за 2022 год выросло более чем в 2 раза, до 150 тыс. человек. А в новогодние праздники — в 4,75 раза, с 2 до 9,5 тыс. человек.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

