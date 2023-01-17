На весну закрыли продажу билетов на прямые и обратные поезда из Петербурга и Москвы в Крым

Некоторые железнодорожные перевозки в Крым будут частично закрыты в апреле и мае. Речь идет о временной отмене нескольких маршрутов поезда «Таврия», сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) 17 января.

Из сообщения следует, что продажи билетов временно закрыты на ряд дат в апреле и мае, что в ГСЭ объясняют необходимостью ремонта дорожной инфраструктуры.

Так, временно будет закрыта продажа билетов на поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь отправлением из Петербурга с 5 по 27 апреля, №7/8 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением из Севастополя с 3 по 25 апреля; №165/166 Москва — Симферополь отправлением из Москвы с 13 марта по 25 мая; №169/170 Санкт-Петербург — Симферополь отправлением из Петербурга с 4 по 26 апреля; №169/170 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением из Симферополя с 3 по 25 апреля.