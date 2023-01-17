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    На весну закрыли продажу билетов на прямые и обратные поезда из Петербурга и Москвы в Крым

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    4 комментария

    Некоторые железнодорожные перевозки в Крым будут частично закрыты в апреле и мае. Речь идет о временной отмене нескольких маршрутов поезда «Таврия», сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) 17 января.

    Из сообщения следует, что продажи билетов временно закрыты на ряд дат в апреле и мае, что в ГСЭ объясняют необходимостью ремонта дорожной инфраструктуры.

    Так, временно будет закрыта продажа билетов на поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь отправлением из Петербурга с 5 по 27 апреля, №7/8 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением из Севастополя с 3 по 25 апреля; №165/166 Москва — Симферополь отправлением из Москвы с 13 марта по 25 мая; №169/170 Санкт-Петербург — Симферополь отправлением из Петербурга с 4 по 26 апреля; №169/170 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением из Симферополя с 3 по 25 апреля.

    Кроме того, закрыта продажа билетов на участке Москва — Рязань (включительно) на поезда: №27/28 Москва — Симферополь отправлением из Москвы 30, 31 марта, с 3 по 21 апреля, с 24 по 28 апреля; №91/92 Москва — Севастополь и №173/174 Москва — Евпатория со 2 по 29 апреля.

    По другим станциям маршрута билеты на поезда №27/28, 91/92, 173/174 на указанные выше даты доступны. В частности, добраться до Севастополя и Симферополя можно через Краснодар.

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    Комментарии 4

    правду не задушишь не убьёшь!18 Янв 2023 в 00:11
    хорошо хоть самолёты летают.
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