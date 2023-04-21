Бабуля жжёт. В Пермском крае пенсионерка случайно спалила семь домов

Жительница Пермского края пыталась избавиться от мусора и сухой травы при помощи огня и случайно сожгла семь домов. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне в деревне Горки Косинского района. 73-летняя местная жительница решила прибраться вокруг дома: собрала мусор, сгребла сухую траву.

Избавиться от кучи решила старым методом — сжиганием. Вот только огонь перекинулся сначала на ее дом, а потом и на соседские. В результате без крова остались 16 человек, среди которых четверо — дети.