    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.62eur89.46

    Бабуля жжёт. В Пермском крае пенсионерка случайно спалила семь домов

    3038
    8 комментариев

    Жительница Пермского края пыталась избавиться от мусора и сухой травы при помощи огня и случайно сожгла семь домов. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

    Инцидент произошел накануне в деревне Горки Косинского района. 73-летняя местная жительница решила прибраться вокруг дома: собрала мусор, сгребла сухую траву.

    Избавиться от кучи решила старым методом — сжиганием. Вот только огонь перекинулся сначала на ее дом, а потом и на соседские. В результате без крова остались 16 человек, среди которых четверо — дети.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Пермский крайПодожгли траву
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 8

    Гость21 Апр 2023 в 16:23
    Гуляй, душа!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close