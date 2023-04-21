    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    765мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.62eur89.46

    Не в рубашке родился, а в скафандре. ДТП со столбом на Каменноостровском попало на видео

    5809
    8 комментариев

    Очевидцы шутили, что водитель «Чери», сбивший столб на Каменноостровском проспекте, родился в рубашке. Видеозапись момента ДТП доказывает: не в рубашке, а в скафандре.

    «Фонтанка.ру»

    Аварию на Каменноостровском, 22, около 1:55 зафиксировали камеры видеонаблюдения. В поле зрения одной попал только заезд на тротуар на высокой скорости, а потом — выключение света. Это упал столб. Сам удар записала вторая камера. Видно, как машина едет уже частично по тротуару и врезается в препятствие. От удара она подпрыгивает, а столб складывается и обрушивается на тротуар.

    На вопрос, как водитель мог заехать на тротуар и не заметить фонарь, даёт частичный ответ комментарий городского ГУ МВД: «45-летний водитель не пострадал и был направлен на химико-токсикологическую экспертизу».

    Из-за ДТП на Каменноостровском пришлось отключить сразу восемь фонарей. Электромонтёры «Ленсвета» работали там всю ночь и утро. Только к 10:30 ремонт был завершён.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП со столбомДТП в ПетербургеРемонт освещения
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close