Не в рубашке родился, а в скафандре. ДТП со столбом на Каменноостровском попало на видео

Очевидцы шутили, что водитель «Чери», сбивший столб на Каменноостровском проспекте, родился в рубашке. Видеозапись момента ДТП доказывает: не в рубашке, а в скафандре.

Аварию на Каменноостровском, 22, около 1:55 зафиксировали камеры видеонаблюдения. В поле зрения одной попал только заезд на тротуар на высокой скорости, а потом — выключение света. Это упал столб. Сам удар записала вторая камера. Видно, как машина едет уже частично по тротуару и врезается в препятствие. От удара она подпрыгивает, а столб складывается и обрушивается на тротуар.

На вопрос, как водитель мог заехать на тротуар и не заметить фонарь, даёт частичный ответ комментарий городского ГУ МВД : « 45-летний водитель не пострадал и был направлен на химико-токсикологическую экспертизу».



Из-за ДТП на Каменноостровском пришлось отключить сразу восемь фонарей. Электромонтёры «Ленсвета» работали там всю ночь и утро. Только к 10:30 ремонт был завершён.

