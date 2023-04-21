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    «Чери» снёс столб на Каменноостровском. Водитель чудом не пострадал и поехал к токсикологам

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    Разрушительное ДТП произошло минувшей ночью в Петроградском районе Петербурга.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 21 апреля около 1:55 на Каменноостровском проспекте, 22, легковой автомобиль «Чери» сбил столб. Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, 45-летний водитель не пострадал. Его направили на химико-токсикологическую экспертизу.

    Фото: «Ленсвет»
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    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» публикуют кадры с места аварии. Видно, что столб почти упал, а машина действительно сильно повреждена.

    Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Фото: «Ленсвет»

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