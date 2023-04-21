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    ДТП оставило часть Каменноостровского без света. Ремонт шёл всю ночь

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    Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
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    Почти восемь часов продолжались работы по ликвидации последствий ДТП со столбом на Каменноостровском проспекте 21 апреля. Теперь освещение восстановлено. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

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    ДТП на Каменноостровском проспекте, 22, произошло сегодня около 1:55, «Чери» сбил столб. «Фонтанка» писала о нём со ссылкой на пресс-службу главка. Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, 45-летний водитель не пострадал и отправился на химико-токсикологическую экспертизу.

    Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
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    Электромонтёры «Ленсвета» приехали на место в 2:35, получив сигнал автоматизированной системы управления наружным освещением о дефекте на линии. Сбитую опору разместили вдоль тротуара, чтобы она не создавала помех для дорожного движения, огородили место происшествия сигнальной лентой, заизолировали кабель. Ночью от электроснабжения пришлось временно отключить восемь светильников на участке от Большой Монетной улицы до Австрийской площади. Повреждённый столб забрала спецтехника, и к 10:30 работы были завершены. Работа светильников восстановлена, вечером освещение на Каменноостровском проспекте включится в штатном режиме.

    Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
    Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

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